С начала полномасштабной российской агрессии ЕС заморозил активы страны-агрессора на почти на 14 миллиардов евро.

Еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс перечислил страны-лидеры по объему замороженных российских активов в Европейском союзе (ЕС) – среди них Германия, Франция, Австрия, Ирландия, Бельгия и Люксембург.

Заявление Рейндерса цитирует руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

В частности, отмечается, что на долю этих шести стран приходится около €13 млрд из почти €14 млрд замороженных российских активов в Евросоюзе. В связи с этим Рейндерс выступил с критикой государств-членов ЕС, замораживающих российские активы в недостаточном объеме.

Есть шесть государств-членов, которые выполняют эту работу (блокируют активы – Ред.) У нас сложилась ситуация, когда некоторые страны-члены предоставляют нам много информации, другие, наоборот, крайне мало – подчеркнул еврокомиссар.

До этого Рейндерс заявлял, что ЕС в октябре примет директиву, которая позволит конфискацию арестованных активов РФ в случае обхода санкций.

Седьмой пакет санкций против РФ

Европейская комиссия 15 июля одобрила совместное предложение для нового пакета мер в целях сохранения и укрепления эффективности шести всесторонних и беспрецедентных пакетов санкций против России.

7-й пакет предусматривает введение запрета на импорт российского золота, одновременно усиливая экспортный контроль над товарами двойного назначения и передовых технологий.

Также новые меры должны усилить требования к отчетности по укреплению мер по замораживанию активов в ЕС.

16 июля 2022 года бывший министр обороны и бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичус раскритиковал санкционную политику ЕС. Он заявил, что ЕС направил больше денег России за газ и нефть, чем Украине на помощь.

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