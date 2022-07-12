Более 12 млрд евро заморожено только в пяти государствах-членах ЕС.

С момента полномасштабного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля2022 года, Европейский Союз заморозил российские активы на сумму 13,8 млрд евро.

Об этом заявил еврокомиссар по юстиции Дидье Рейндерс, сообщает RTBF.

Он отказался раскрыть названия пяти стран ЕС, которые заморозили больше всего активов, однако отметил, что более 12 млрд евро заморожено только в пяти государствах-членах ЕС.

"Мы должны продолжать убеждать другие государства-члены делать то же самое. Я надеюсь, что в ближайшие недели мы увидим активизацию этих процессов во всех государствах-членах", - сказал Рейндерс.

Война в Украине и замороженные российские активы:

В середине июня министр финансов Кристиан Линднер заявила о том, что Германия заморозила российских активов на 4,48 миллиарда евро.

Италия и Ирландия заморозили активы на сумму 1,7 млрд евро каждая.

В марте 2022 года министерства финансов и юстиции США объявили о запуске многосторонней рабочей группы "Российская элита, прокси и олигархи" (REPO).

В нее вошли страны, которые согласились использовать полномочия для сбора и обмена информацией, с целью замораживания или изъятия собственности подсанкционных российских элит по всему миру. К группе присоединились Европейская комиссия, а также правительства Австралии, Канады, Германии, Италии, Франции, Японии, Великобритании и США.

По состоянию на 29 июня 2022 года страны Запада заморозили активы российских олигархов на $30 миллиардов.

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