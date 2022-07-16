Бывший министр обороны и бывший министр иностранных дел Линас Линкявичус раскритиковал санкционную политику ЕС, заявил, что сейчас ЕС направил больше денег России за газ и нефть, чем Украине на помощь.
Об этом дипломат написал на своей странице в Twitter.
В результате, по его словам, цены в Европе на энергоресурсы растут, а рубль крепчает.
"Готовится седьмой пакет санкций. Кому это интересно? ЕС направил экспоненциально больше денег России на закупку нефти, газа и угля, чем предоставил Украине на помощь. Цены на нефть растут. Рубль еще крепче. Некоторые все еще обеспокоены "провокационными" ограничениями. Печально", - отметил Лінкявічус.
Как сообщал УНИАН, Европейская комиссия 15 июля одобрила совместное предложение для нового пакета мер в целях сохранения и укрепления эффективности шести всесторонних и беспрецедентных пакетов санкций против России.
7-й пакет предусматривает введение запрета на импорт российского золота, одновременно усиливая экспортный контроль над товарами двойного назначения и передовых технологий.
Также новые меры должны усилить требования к отчетности по укреплению мер по замораживанию активов в ЕС.
Украина подчеркивает необходимость усиливать давление на агрессора, работать над пакетом санкций с газовым эмбарго.