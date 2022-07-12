Деньги передадут в фонд для поддержки украинцев.

Европейский союз готовит директиву о конфискации арестованных российских активов по решению суда. Комиссар ЕС по вопросам юстиции Дидье Рейндерс по прибытии на Совет министров в Праге рассказал, что деньги поступят в фонд Евросоюза для поддержки населения Украины.

Об этом сообщает RTBF.

"Мы продвигаемся очень быстро. Директива будет одобрена в октябре", - добавил Рейндерс.

По словам еврокомиссара, после принятия этой директивы попытка обойти санкции будет внесена в список криминальных преступлений в ЕС.

Отмечается, что из €13,8 миллиарда активов российских олигархов и других организаций, замороженных в странах Евросоюза, более €12 миллиардов заморожены всего в пяти государствах.

В конце июня оперативная группа западных союзников, которая отвечает за отслеживание активов российской элиты (Repo), сообщила, что активы на сумму $30 миллиардов, принадлежащие российским олигархам или элитам, находящимся под санкциями, были заблокированы. Также заморозили около $300 миллиардов центробанка.

В эту целевую группу входят США, Австралия, Франция, Канада, Германия, Япония, Италия, Великобритания и Европейская комиссия.

Ранее советник президента Украины по экономическим вопросам Олег Устенко рассказал, что серьезные санкции, которые действительно убьют экономику России, еще впереди. Основная санкция будет "бить" по самому больному месту страны-агрессора - по нефти

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