В течение суток на фронте между нашими воинами и россиянами зафиксировали более 140 боевых столкновений.

Война в Украине продолжается, начались 913 сутки широкомасштабной вооруженной агрессии РФ. Покровское направление остается самым горячим на фронте.

Как отмечается в сообщении на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook, за прошедшие сутки произошло 149 боевых столкновений. Почти треть из которых - на Покровском направлении.

"По уточненной информации, вчера противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам три ракетных удара с применением пяти ракет, а также 74 авиационных удара, в частности, сбросил 102 УАБа. Кроме этого, совершил 4074 обстрела, из них 138 - из реактивных систем залпового огня, и задействовал для поражений 1249 дронов-камикадзе", - говорится в сообщении.

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В то же время за минувшие сутки ракетные войска и артиллерия Сил обороны поразили 20 районов сосредоточения личного состава и ВВТ противника, пункт управления, три средства ПВО, две артиллерийские системы, станцию РЭБ, понтонную переправу и еще один важный объект российских оккупантов.

По информации Генштаба, на Харьковском направлении за минувшие сутки в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск произошло семь боевых столкновений. На Купянском направлении количество боев составило 20, а на Лиманском направлении наши войска отражали 13 атак противника. На Северском направлении Силами обороны было отражено семь атак неподалеку Выемки, Белогоровки и Спорного.

Кроме того, на Краматорском направлении украинские воины отразили 22 попытки захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Калиновки и Ивановского. Ситуация контролируемая. "При поддержке штурмовой авиации, враг девять раз пытался продвинуться вперед на Торецком направлении. Действовал в районах населенных пунктов Нелиповка и Торецк", - отметили в Генштабе.

На Покровском направлении наши защитники отражали 44 атаки противника. Враг пытается продвигаться в направлении Воздвиженки, Калинового, Новогродовки, Гродовки, Птичьего и Зеленого Поля.

Также на Кураховском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Константиновка, Георгиевка, Красногоровка и Карловка, где оккупанты 16 раз пытались прорвать украинские оборонительные рубежи. В то же время на Времовском направлении противник совершил 11 попыток захватить наши позиции неподалеку Водяного и Угледара Донецкой области.

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За прошедшие сутки общие потери России в живой силе возросли на 1160 человек и теперь составляют примерно 606490 противников. Российские оккупанты потеряли, в том числе более 40 артиллерийских систем.

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