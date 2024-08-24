Российские оккупанты за сутки потеряли, в том числе более 40 артиллерийских систем.

Полномасштабная война в Украине продолжается, и за сутки общие потери России в живой силе возросли на 1160 человек и теперь составляют примерно 606490 противников.

Враги также потеряли немало вооружения и военной техники, в том числе еще девять танков, 21 боевую бронированную машину и 42 артиллерийские системы, говорится на странице Генерального штаба Вооруженных сил Украины в Facebook.

"Минусованы" также две реактивные системы залпового огня, три средства ПВО, 39 дронов оперативно-тактического уровня, две крылатые ракеты, 54 единицы автомобильной техники и автоцистерн и одна единица спецтехники.

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Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Российские захватчики уже длительное время пытаются двигаться вперед на части территории востока Украины, сталкиваются с мужественным сопротивлением со стороны Сил обороны нашей страны и несут серьезные потери. Общие потери врага на 23 августа 2024 года составляли примерно 605 тысяч 330 противников.

Офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий сообщал, что на Кураховском и Покровском направлении оккупанты начали интенсивнее атаковать воинов.

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