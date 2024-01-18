Данные об уничтожении самолетов уточняются и со временем будут обнародованы "по фамилиям".

Представитель пресс-службы Главного управления разведки обороны Украины Андрей Юсов рассказал, что в России уже отстранили от исполнения обязанностей нескольких высших офицеров.

Там расследуют уничтожение над Азовским морем самолета дальнего радиолокационного обнаружения А-50 и воздушного пункта управления Ил-22 14 января, сказал он в эфире "УП. Live"

По его словам, на фоне потери дорогостоящих самолетов в России уже отстранили от исполнения обязанностей нескольких высших офицеров. Также они проводят несколько внутренних расследований инцидента.

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"Можно предположить, что найдут козла отпущения и накажут", - заявил спикер.

Он рассказал, что данные об уничтожении самолетов уточняются и со временем будут обнародованы "по фамилиям".

"Это очень болезненная потеря политическая, военная и имиджевая для Кремля. Поэтому там сильные эмоциональные реакции", - добавил Юсов.

Уничтожение самолетов РФ над Азовским морем

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный 15 января подтвердил информацию, что украинские воины, в частности, ликвидировали А-50.

По информации российских военкоров, в результате потери самолета А-50 могли погибнуть около 12 военных летчиков РФ. В то же время секретарь СНБО Украины Алексей Данилов сообщал, что на борту одного из уничтоженных самолетов, вероятно, был генерал.

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