Россияне очень плотно заминировали временно оккупированные территории.

Большая часть временно оккупированных территорий заминирована российскими захватчиками. Это существенно усложняет продвижение Сил обороны Украины на юге, в частности, на Мелитопольском направлении.

Как отметил в эфире телеканала FREEДОМ аналитик и бывший сотрудник СБУ Иван Ступак, россияне очень плотно заминировали временно оккупированные территории.

"Украина сейчас – одна из самых загрязненных в минном плане стран, мы даже себе не можем представить, где эти мины могут находиться. Российская Федерация использует специальные приспособления для сброса мин, и куда они летят – неизвестно. Это представляет большую проблему для наших военнослужащих, для быстрого прорыва", – пояснил Ступак.

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В то же время эксперт добавил, что у россиян не хватает людей, чтобы полностью закрыть линию фронта.

"На все траншеи и все окопы людей у россиян банально не хватает. Сосредоточение российских войск – на восточном направлении, а вот юг – это окопы, которые РФ не в состоянии заполнить по тем нормативам, которые подписаны в военном учебнике", – резюмировал он.

Война в Украине: важные новости

В вечернем обращении 21 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил о тяжелых боях на фронте. Он добавил, что наши защитники уничтожают оккупантов на юге страны, а также в Донецкой области. Глава государства поблагодарил украинских воинов за сбитие ударного вертолета Ми-24 оккупантов на Запорожском направлении.

В то же время в СБУ сообщили, что меньше чем за неделю военные контрразведчики Службы безопасности уничтожили 21 единицу техники противника. Речь идет об 11 танках, 2 САУ, 2 БМП, 2 МТЛБ и одном броневике и 3 единицах автомобильной техники.

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