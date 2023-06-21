Благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов список потерь россиян пополнился.

Военные контрразведчики СБУ менее чем за неделю уничтожили 21 единицу вражеской техники.

"Наши спецы в контрнаступлении освобождают украинскую землю бок о бок с боевыми собратьями из ВСУ", - говорится в сообщении пресс-службы СБУ.

Благодаря ювелирной работе операторов ударных дронов список потерь россиян пополнили: 11 танков, 2 САУ, 2 БМП, 2 МТЛБ и один броневик, 3 единицы автомобильной техники.

Уничтожена техника оккупантов в Украине - детали

За 16 месяцев "большой войны" украинские воины уничтожили 120-130 танковых батальонов российских захватчиков. Отмечается, что с начала широкомасштабной агрессии Россия потеряла на фронте более 4000 танков.

С начала полномасштабного вторжения России 24 февраля 2022 года украинские защитники ликвидировали уже около 222 тысяч захватчиков. Кроме личного состава украинские военные ежедневно уничтожают десятки единиц вражеской военной техники. В частности, танков противника было уничтожено 4 тыс. 6 единиц (+9 за минувшие сутки), боевых бронированных машин - 7 тыс. 771 (+21).

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