Зеленский поблагодарил воинов за сбитие сегодня российского ударного вертолета Ми-24 на Запорожском направлении.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на фронте идут жесткие бои с российскими оккупантами. Он подчеркнул, что украинские воины уничтожают врага на юге, в Донецкой области.

"На Юге – есть наше движение вперед. Спасибо, воины. На Востоке – держим оборону. Купянское направление - что бы там ни планировали российские террористы, уничтожим врага", - сказал Зеленский в видеообращении.

Он поблагодарил воинов за сбитие сегодня российского ударного вертолета Ми-24 на Запорожском направлении. "Каждое такое сбитие - важное", - сказал Зеленский.

Видео дня

Он поблагодарил страны, которые поддерживают наше государство, в частности, Британию за новый пакет финансовой поддержки, а США - за пакет помощи нашей инфраструктуре и энергетике. Зеленский выразил благодарность Евросоюзу за представленный президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен финансовый инструмент для нашего восстановления объемом 50 миллиардов евро.

По его словам, смысл конференции по восстановлению Украины, которая началась сегодня в Лондоне, не просто в том, чтобы сгенерировать усилия наших партнеров, а в том, чтобы нашу трансформацию поддержал и международный бизнес.

Президент Украины подчеркнул, что наконец утверждается новый пакет санкций Евросоюза против России, который дополнительно ограничит доходы России, что она их до сих пор получала в Европе, а также перекроет часть путей обхода ранее введенных санкций.

"Это сейчас одна из приоритетных задач. Все наши партнеры полностью информированы о том, насколько критически перекрыть все пути обхода санкций. Государство-террорист до сих пор имеет доступ к различным продуктам и компонентам, технологическим и финансовым схемам, которые созданы теми в мире, кто все же ценит свободу и международное право", - подчеркнул Зеленский.

По его словам, Россия должна быть в полной изоляции, пока главные экспортные продукты России – "это зло и смерть".

Война в Украине -последние новости

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень рассказал об оперативной ситуации на Таврическом направлении.

Командующий Оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский сегодня сообщил, что на этом направлении за последние сутки украинские воины уничтожили или повредили 68 единиц российской военной техники, а вражеские потери среди личного состава убитыми и ранеными составляют почти три роты.

Секретарь Комитета ВРУ по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко отметил, что российские оккупанты намеренно завышают количество уничтоженной военной техники украинских воинов. Он подчеркнул, что даже в наступлении Силы обороны теряют меньше техники, чем враг – в обороне.

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