На Харьковщине сделана серьезная работа, чтобы предотвратить мощное наступление с севера.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что заявление руководителя Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова о наступлении россиян с севера не так поняли. Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сказал на пресс-конференции.

В частности, у президента спросили, о каком именно направлении говорил руководитель ГУР Кирилл Буданов, когда говорил о подготовке наступления россиян с севера.

"Я позвонил после этого заявления генералу Буданову, и он сказал, что немного не так его поняли. То есть, мы понимаем, что наступления могут быть", - сказал Зеленский. Видео дня

Президент добавил, что Украина находится в войне с россиянами, и поэтому, "наступления просто могут быть".

"Я считаю, что на востоке - самая сложная ситуация. По моему мнению и по мнению командования Вооруженными силами Украины. Мы считаем, что на Харьковщине сделана серьезная работа, я бы так сказал, чтобы исключить мощное наступление с севера. Из-за того, что там было остановлено ... эта остановка затянула туда войска из разных уголков, которые стояли вдоль нашей границы - что сделало невозможным наличие их сильной группировки с другой стороны", - подчеркнул Зеленский.

Он сказал, что ссылается на данные различных разведок.

Заявление Буданова о вероятном наступлении россиян с севера

На днях руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о риске обострения атаки России с севера. По его словам, атака россиян с севера уже продолжается и есть тенденция на обострение, поэтому проблему игнорировать нельзя.

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