Проблему игнорировать нельзя, предупредил разведчик.

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил о существующей угрозе обострения атаки российских войск на севере, передает 24 канал.

По словам Буданова, атака россиян с севера уже продолжается и есть тенденция на обострение, потому проблему игнорировать нельзя.

"Это для меня немного анекдотическая ситуация. Потому что, когда все два года кричали, что сейчас с севера будет атака, мы всем говорили, что этого не будет. Ничего не было. В тот момент, когда мы сказали, что сейчас будет атака с севера, все сразу: "а может, не будет?" - поделился Буданов. Видео дня

Разведчик акцентировал, что катастрофы в этом нет, но не увидеть проблем не получится: "Я уже говорил кому-то из западной прессы: хороших новостей у меня в этом году много не будет, к сожалению".

При этом Буданов не уточнил, будет ли это Сумское или Черниговское направления, отметив, что это может спровоцировать панику.

Наступление РФ с севера - что сообщалось ранее

Напомним, в конце мая высшие украинские военные предупредили, что Россия наращивает войска вблизи северо-востока Украины. Это уже тогда вызывало опасения, что новое наступление может быть неизбежным в регионе, который стал точкой давления на напряженные украинские силы.

Отмечалось, что вторжение России через границу в направлении Харькова создало серьезную угрозу для украинских вооруженных сил, которые уже подвергаются постоянным атакам дальше на юго-восток, на Донбассе. Командиры были вынуждены перебросить войска на север, чтобы укрепить оборону, ожидая поступления западного оружия в достаточно большом количестве.

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