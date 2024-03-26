По его словам, для наступления на этот город Москва должна подготовить минимум 500 тысяч оккупантов.

Уже несколько месяцев в информационном пространстве появляются новости об угрозе нового наступления российских оккупационных войск на Харьков. Но сейчас у врага нет ресурсов для реализации такого плана, подчеркнул военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

"Давайте сразу расставим все точки над "і". Угроза для Харькова была, есть и будет, пока не закончится война. Но угрозу следует оценивать рационально и здраво, а не панично и безрассудно. Сам нарратив был вброшен через "Медузу", которая хоть и считается условно-оппозиционным, но это российский информационный ресурс, а все российское – это диагноз. Если кто еще не понял на 10-й год войны, а для кого-то 3-й, то напоминаю", – написал он в своем телеграм-канале.

Он также прокомментировал заявления властей об эвакуации населенных пунктов на Харьковщине. По его словам, та же Гоптовка находится в 2 км от границы с Россией, и туда "прилетают даже 82-мм мины, не говоря обо всех остальных средствах поражения".

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Говоря об угрозе наступления на Харьков, Коваленко вспомнил пример Авдеевки, где РФ задейстовала в пиковой фазе 80 тысяч оккупантов. Учитывая резерв и компенсацию потерь, в пятимесячном наступлении на Авдеевку, площадь которой составляет 29 кв. км, было задействовано около 120 тысяч людского ресурса.

"А теперь вопрос. Какая нужна группировка войск, чтобы начать наступление, окружить и развернуть городские бои в Харькове? (...) Минимум 500 тыс тел, полностью штатно укомплектованных техникой и имеющих резерв не менее 100-150 тыс тел. При формировании именно такой ударной группировки можно говорить о растущей опасности для Харькова, но вот в том-то и дело, что такого количества российских оккупационных войск нет даже на временно оккупированных территориях в зоне боевых действий. Более того, обеспечить такую группировку Россия не имеет возможности в короткие сроки, и это очень длительный и совершенно не незаметный процесс, на который будет соответствующая реакция", – резюмировал он.

Угроза наступления на Харьков

Российское издание "Медуза" со ссылкой на источники в Кремле, правительстве РФ и "Единой России" распространило информацию, что Путин собирается продолжать войну, однако якобы может завершить ее после захвата Харькова.

Отмечалось, что российские чиновники убеждены, что оккупантам под силу захватить областной центр. Но продвижение вглубь украинских территорий там считают "тяжелой" задачей.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов прокомментировал эту информацию. Он подчеркнул, что заявления об угрозе захвата Харькова звучат уже не первый год. По словам Синегубова, враг не может оккупировать город и поэтому ежедневно его обстреливает.

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