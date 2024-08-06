Ответственную за оборону этого участка 24-ю бригаду в мае внезапно перебросили под Часов Яр, а вскоре после этогго россияне начали наступление.

Украинские войска ведут ожесточенную борьбу за город Торецк на востоке Украины, который Россия пітается стереть с лица земли. Как пишет The New York Times, несмотря на успехи России на фронте, военные аналитики и американские чиновники говорят, что крупный прорыв маловероятен. Но если российским войскам удастся захватить давние оборонительные бастионы в районе Торецка, они смогут продвигаться к Константиновке, логистическому опорному пункту украинских войск на востоке, с другого направления.

Кроме того, продвижение России еще на несколько километров подвергнет города в Донецкой области еще более страшным бомбардировкам. Сотни тысяч мирных жителей будут вынуждены бежать, что усложнит логистику украинской обороны на востоке. Это делает оборону Торецка, как и Часова Яра, жизненно важной.

Ошибочное решение Генштаба

Как отмечают военные, Торецкая агломерация сильно пострадала в первые недели войны, но ее оборона никогда не ослабевала.

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"Окопы были глубокими, блиндажи - хорошо организованными, контрольные пункты - исправными, все работало. Мы понимали противника, знали, как он передвигается и как реагирует", - сказал в интервью NYT Петр Ляхович, старший сержант 2-го батальона 24-й механизированной бригады, которая ведет оборону на этом направлении.

Однако в мае 24-й бригаде сообщили, что их переводят в Часов Яр, чтобы остановить продвижение россиян на этом направлении, а их заменит 41-я механизированная бригада.

"Солдаты 24-й бригады заявили, что уже видят признаки предстоящего наступления на Торецк, и предостерегали старших командиров от ротации в столь критический момент", - пишет NYT.

Подобные ротации подразделений могут быть чрезвычайно опасными моментами, поскольку подразделениям требуется время, чтобы освоиться на новой местности, и, по словам солдат, даже при успешном выполнении они становятся моментами повышенной уязвимости.

Ротация проводилась в течение нескольких недель, и к началу июня 41-я бригада передислоцировалась из Часова Яра и приняла командование в районе Торецка. А через два дня после завершения ротации, по словам солдат, россияне атаковали.

"Это была большая ошибка, что нас забрали оттуда", - отмечает военный 24-й бригады.

Как пишет NYT, почти сразу стало ясно, что 41-я бригада не готова к обороне Торецка, поскольку не знает местности. Командира бригады также критиковали за то, что он отдавал нечеткие приказы и не реагировал быстро на изменение угрозы.

По словам Георгия Туки, бывшего министра по делам оккупированных Россией территорий и внутренне перемещенных лиц и бывшего военнослужащего 206-го полка, в район Торецка было направлено слишком мало украинских солдат, а 41-й полк отдавал легким пехотным подразделениям приказы о наступлении, которые превышали их возможности, что привело к тяжелым потерям.

"Сейчас 41-я бригада больше не имеет командования в районе Торецка. Украина направила несколько своих лучших бригад, чтобы попытаться стабилизировать ситуацию, но их силы ограничены. Ожесточенные бои, по словам солдат, могут осложнить любые надежды Киева перехватить инициативу и вновь перейти в наступление", - пишет NYT.

Генштаб, отвечая на запрос NYT, отказался обсуждать оперативные детали, но заявил, что военное руководство "всегда учитывает разумную инициативу и предложения полевых командиров".

В то же время солдаты, воюющие сейчас в этом районе из разных бригад, заявили, что оставят оценку того, что пошло не так, другим и сосредоточатся на сдерживании наступающих русских.

"Пока Торецк обороняется, другие населенные пункты могут жить более-менее нормальной жизнью", - сказал один из бойцов.

Ситуация в Торецке - что известно

Ранее в DeepState писали, что битва за Торецк начнется в ближайшее время, бои продолжаются уже на подступах к городу в Железном и Северном. Аналитики информировали, что врагу до Торецка осталось всего 100 метров.

Между тем "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщила, что российские ДРГ уже дважды заходили на окраины Торецка за последние три дня.

Однако начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик заявлял, что российские оккупанты в пределы города еще не попали.

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