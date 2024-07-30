Идут бои на подступах к Торецку: в DeepState заявили, что начало битвы за город является вопросом ближайшего времени

Россияне пытаются нанести максимальные повреждения застройке, чтобы облегчить штурмовые действия.

Продолжаются бои на подступах к Торецку, а именно в Железном и Северном. Об этом сообщили аналитики DeepState.

"Россияне продолжают насыщать живой силой частную и многоквартирную застройку в этих населенных пунктах. В ближайшее время враг сосредоточит основные силы для захвата терриконов шахты имени Артема и шахты "Северная". В дальнейшем уже попытается зайти в сам город, а контроль над отвалами даст значительное преимущество", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас по самому Торецку бьет вражеская артиллерия и КАБы. Враг пытается нанести максимальные повреждения застройке, чтобы облегчить штурмовые действия.

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"Начало битвы за Торецк является вопросом ближайшего времени. К сожалению, пока нет успешного рецепта как противостоять такому количеству пехоты без потерь позиций", - заявляют аналитики.

Также отмечается, что после оккупации Железного россияне могут попытаться ударить в тыл нашей группировке в Нью-Йорке.

"Это не только ухудшит условия для обороны поселка, но и поставит под угрозу окружения силы, которые находятся восточнее", - предупреждают в DeepState.

Война в Украине - ситуация на фронте

Перед этим сегодня в DeepState заявили об очередном продвижении оккупационных войск на Донбассе. Как отмечалось, оккупанты имели определенный успех у Спирного, Раздоловки, Тимофеевки, Прогресса, Константиновки, в Северном и Железном.

По словам командира взвода 95-й отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады, младшего лейтенанта Станислава Краснова, россияне делают ставку на прорыв линии обороны на Торецком направлении, подтягивают туда резервы и не только пехотные. Уже накоплено огромное количество артиллерии, также работает активно авиация - десятки КАБов ежедневно сбрасываются и по позициям обороны, и по тылу, по логистическим позициям.

Краснов отметил, потери у россиян огромные - сотни погибших в день. Впрочем, поток штурмовых групп не уменьшается, он стабильно большой.

По информации военного, россияне используют большое количество зеков в ЧВК, которые осуществляют на направлении штурмы, и большое количество принудительно мобилизованных с оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Этих принудительно мобилизованных, которые в основном были всегда аполитичны и никогда не думали о войне, бросают как "пушечное мясо" и те гибнут тысячами, отметил Краснов.

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