Отмечается, что российские оккупанты чрезвычайно быстро движутся на Торецком направлении.

Российские диверсионно-разведывательные группы уже заходят на окраины Торецка Донецкой области. За последние три дня это происходило уже дважды, пишет "Украинская правда".

"На окраинах уже были бои с ДРГ – за последние три дня 2 раза. Один раз их точно выбили. Возросла интенсивность штурмов: на позапрошлой неделе было 48, на прошлой – 58. Россияне держат темп в штурмах, в обстрелах, КАБах. Возросло количество FPV", – рассказал собеседник издания среди военных.

Отмечается, что российские оккупанты чрезвычайно быстро движутся на Торецком направлении. С начала наступления полтора месяца назад, враг прошел почти 4 километра.

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Война в Украине: ситуация на фронте

По данным Генштаба ВСУ, с начала суток, 5 августа, по состоянию на 22:00 на передовой произошло уже 108 боевых столкновений. На Торецком направлении враг 23 раза пытался вклиниться в украинскую оборону.

В то же время на Покровском направлении отражено 24 наступательных и штурмовых действия врага. Еще семь боестолкновений по состоянию на 22:00 продолжались.

Между тем издание Newsweek пишет, что Россия не будет начинать новое скоординированное наступление вдоль линии фронта на востоке Украины этим летом. Этого мнения придерживаются как западные аналитики, так и украинские власти.

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