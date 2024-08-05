Ситуация в городе остается сложной.

Ситуация в Торецке Донецкой области остается сложной, но российские оккупанты в пределы города еще не попали. Об этом в эфире телемарафона сказал начальник Торецкой городской военной администрации Василий Чинчик.

"По состоянию на сегодня, скажу, что да, действительно, враг пытается, продвигается к административным границам города Торецка. Но в город он не зашел и находится вблизи непосредственно административных границ самого города", – акцентировал Чинчик.

По его словам, эвакуация населения с территории громады продолжается, начиная с 24 июня, когда активизировались боевые действия на территории Торецкой громады. За это время было эвакуировано более 3700 жителей, в том числе 97 детей.

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"На сегодняшний день официально на территории громады дети отсутствуют. В Торецке остается около 3 тысяч гражданских взрослых лиц, в основном это пожилые люди и те лица, которые не изъявили желания выезжать с территории громады", – подчеркнул Чинчик.

Он пояснил, что основная мотивация тех, кто отказывается выезжать – это надежда на лучшее время. Кроме того, большинство пожилых людей никогда дальше Донецкой области не выезжали, поэтому имеют личные страхи перед переездом из своей громады, в частности, из-за неспособности адаптироваться в других местах.

Что касается ситуации с инфраструктурой, то враг еще два с половиной года назад уничтожил линии централизованного водоснабжения. Также отсутствует газоснабжение, а в последние два месяца – электроснабжение.

"То есть все люди, которые остались на территории громады, они вынуждены выживать в подвальных помещениях", – подчеркнул Чинчик.

Он отметил, что есть работающие амбулатории и больницы для оказания медицинской помощи и лекарств жителям, которые остались на территории громады, в том числе, инсулинозависимым лицам и больным сердечно-сосудистыми заболеваниями.

"По возможности проводим централизованную выдачу лекарств в определенные дни, с соблюдением условий безопасности, чтобы избежать возможных ударов со стороны врага", – добавил он.

Ситуация на Торецком направлении

5 августа в утренней сводке Генштаб ВСУ информировал, что за минувшие сутки зафиксировано 124 боевых столкновения на линии фронут. В частности, на Торецком направлении противник совершил 18 штурмов, основные усилия сосредотачивал в районах населенных пунктов Нью-Йорк и Торецк. Враг штурмовал вблизи Железного и Северного, российская авиация нанесла 14 ударов авиабомбами по окрестностям и городу Торецк.

По данным проекта DeepState российские оккупанты имеют продвижение в районе ряда населенных пунктов Украины. В частности, враг продвинулся в Северном, Железном Желанном, Сергеевке, Ивановке, у Лисичного и Желанного. Силы Обороны отошли из урочища Ступки Голубовские-2.

Ранее в DeepState писали, что битва за Торецк начнется в ближайшее время, бои продолжаются уже на подступах к городу в Железном и Северном. Аналитики информировали, что врагу до Торецка осталось всего 100 метров.

Между тем "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщила, что российские ДРГ уже дважды заходили на окраины Торецка за последние три дня.

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