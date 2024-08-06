По его словам, это была тактика, как и в Авдеевке: они пытались больше брать "мясом", и у них было огромное количество БПЛА в воздухе.

Беларуский доброволец, воюющий на стороне Украины, Игорь Янков, известный под позывным "Янки", рассказал о работе его спецподразделения в Волчанске.

"У нашего подразделения была задача сначала заминировать определенные участки местности, чем мы и занимались. Позже, при наступлении РФ, мы держали оборону на разных участках. Крайняя из таких крупных операций это, когда мы удерживали центр Волчанска, огромную многоэтажку", - сказал он в интервью УП.

По его словам, там россияне действовали достаточно хитро.

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"Это была тактика, как и в Авдеевке: они пытались больше брать мясом, и у них было огромное количество БПЛА в воздухе. Если в Авдеевке они забрасывали полуторатонными КАБами, то сейчас их тактика изменилась: летают дроны, бросаются полуторатонные КАБы и потом мелкие КАБы застилают поверхность. После этого заходит пехота и так это наплывом происходит день за днем нон-стоп", - сказал военный.

Также Янков объяснил, почему россияне смогли так быстро прорваться в Волчанск.

"Прежде всего нам два месяца не давали по ним работать, где у них были скопления на границе. Был запрет на применение американского оружия. Второе - то, как они действовали. Они работали с "Ланцетами", КАБами - то какой бы ты ни был профессионал, какую бы ты оборону не держал, тебе не поможет никакой блиндаж от КАБа. "Ланцет" - это барражирующий боеприпас, который ищет свою цель, летает вокруг. С ним так же очень тяжело", - добавил он.

Война в Украине - ситуация на Харьковщине

Россияне из-за больших потерь перебрасывают на Харьковщину подразделения из Луганской области. Об этом сообщил представитель ОТГ "Харьков" полковник Виталий Саранцев.

По его словам, оккупанты продолжают штурмовые действия на Харьковщине, но результативность "нулевая".

"Противник погибает, несет потери и отступает", - рассказал Саранцев.

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