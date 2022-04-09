Сейчас ВСУ готовятся на случай, если россияне снова попытаются пойти на Киев.

Разведка сообщает, что снова будут попытки наступления армии РФ на Киев и Харьков. В то же время военный эксперт отмечает, что это возможно только при одном условии - если оккупанты получат какие-то успехи на Донбассе.

Как заявил военный эксперт Олег Жданов в эфире 24 канала после отступления оккупантам почти нереально снова пойти на Киев.

"Уходить из Харькова - это самый длинный маршрут в столицу. Ближайший был через Чернобыльскую зону, но пройти там второй раз – это почти нереально", – говорит Жданов.

Эксперт добавил, что тем более, что российские войска сейчас перебрасываются на Донбасс.

"Единственный вариант, когда оккупанты могут начать наступление на Киев или Харьков – это если они на востоке Украины будут иметь какие-то успехи. Тогда они могут развивать наступление в сторону Харькова или Киева", – заявил Олег Жданов.

Однако военный эксперт отмечает, что ключевой вопрос здесь в том – если они будут иметь успех.

"Пока мы держим оборону, и у нас есть все шансы постепенно перемолоть российское нашествие до состояния, когда они потеряют наступательный потенциал", – считает Жданов.

Отметим, ВСУ готовятся на случай, если россияне снова попытаются пойти на Киев. Оборонительные рубежи устанавливают как можно дальше от столицы для того, чтобы враг не смог внезапно зайти в город, сообщил глава Киевской ОВА Александр Павлюк.

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