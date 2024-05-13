Она верит, что Украина сможет выйти на "позицию силы", которая заставит Москву пойти на переговоры.

Любое соглашение, которое Украина заключит с Россией, должно включать вывод российских войск с ее территории.

Об этом сказала экс-заместитель государственного секретаря Соединенных Штатов Америки Виктория Нуланд в интервью Politico. Она убеждена, что Украина сможет достичь "позиции силы", которая собьет Путина с толку и заставит сесть за стол переговоров.

"Какими должны быть территориальные амбиции украинского народа, будет зависеть от него самого. Но есть вещи, которые имеют экзистенциальное значение. Любая сделка, которую они заключат в своих и в глобальных интересах, должна быть сделкой, которой Путин будет вынужден придерживаться", - сказала она, отвечая на вопрос, сможет ли Украина вернуть все свои территории. Видео дня

Нуланд отметила, что Путин - мастер в том, что в Штатах называют "rope-a-dope negotiating" (техника боксерского поединка, в котором соперник наносит не травмирующие удары, позволяя сопернику выдохнуться, - УНИАН).

"Он никогда не заключает сделку. Это должна быть сделка, которая гарантирует, что, что бы ни было решено по Крыму, он не может быть ремилитаризован таким образом, чтобы стать кинжалом в сердце Украины", - добавила Нуланд.

Переговоры с Россией: последние новости

Москва с начала полномасштабного вторжения заявляет, что якобы никогда не отказывалась от переговоров об окончании войны. При этом украинскую "формулу мира" они не принимают, а также отказываются от участия в "Глобальном саммите мира" в Швейцарии.

Путин заявлял, что РФ пойдет только на переговоры, "основанные на сложившихся реалиях". А глава министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров недавно заявил, что в Украине и на Западе "разговаривать не с кем".

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