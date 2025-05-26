Информация о подтягивании вражеских войск подтверждается, отметил Коваленко.

Информация о переброске Россией 50 000 военных на Харьковское направление соответствует действительности, но о наступлении на Харьков речь пока не идет. Об этом в комментарии LIGA.net сообщил руководитель Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины Андрей Коваленко.

По его словам, определенное перемещение российских резервов действительно происходит - речь идет о сосредоточении сил в Белгородской области, но не о полноценной подготовке к масштабному наступлению на Харьков.

"О наступлении на Харьков - преувеличено. Недостаточно ни сил, ни средств. Речь о приграничье", - отметил Коваленко.

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Таким образом он прокомментировал публикацию журнала The Military Watch Magazine от 25 мая, где говорилось о передислокации российских сил с Курского направления, в частности элитных воздушно-десантных подразделений, для подготовки к новой фазе боевых действий против Украины.

В то же время начальник штаба 13-й оперативной бригады ВСУ Андрей Помагайбус в комментарии тому же изданию (The Military Watch Magazine) заявил, что Россия действительно пытается подтянуть силы ближе к линии фронта.

"Противник пытается подтянуть личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести хоть какие-то штурмовые действия", - подчеркнул он. Также это издание предполагает, что одной из причин передислокации может быть возможное развертывание северокорейских военных на Курщине.

Россия стягивает войска к границе с Харьковом: что известно

Напомним, издание Sky News сообщило, что войска РФ скапливаются у северной границы Украины вблизи Харькова. Речь шла о том, что после вытеснения ВСУ из Курской области примерно 50 тыс. солдат РФ сосредоточились сразу за границей с Харьковщиной.

По словам начальника штаба 13-й оперативной бригады Андрея Помагайбуса, враг пытается подтянуть свой личный состав ближе к линии боевого соприкосновения и провести штурмовые действия. Согласно оценкам экспертов, среди скопившихся вблизи границы сил могут быть подразделения элитных войск, в частности десантники ВДВ.

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