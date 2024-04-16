Начинается 782-й день полномасштабной войны в Украине.

По последним данным DeepState, российские захватнические войска имеют продвижение на трех направлениях фронта.

Ночью аналитики сообщили в своем официальном Telegram-канале, что обновили интерактивную онлайн карту боевых действий. Согласно ей, речь идет об Авдеевском, Ореховском и Новопавловском направлениях.

"Враг продвинулся возле Очеретино, Бердичев, Старомайорского и Красногоровки", - говорится в сообщении.

Стоит отметить, что в Генеральном штабе Вооруженных сил Украины не подтверждали эту информацию.

Война в Украине: что происходит на фронте

Как известно, ранее об обострении военной ситуации на востоке сообщали главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский и президент Владимир Зеленский.

Утром в Генеральном штабе ВСУ написали, что за сутки на фронте произошло 54 боевых столкновения с российскими оккупантами, захватчики продолжали бить по позициям украинских защитников и населенным пунктам.

Отмечалось, что самым напряженным было именно Новопавловское направление, где российские захватчики пытались прорвать оборону Вооруженных сил Украины возле Красногоровки и Новомихайловки 16 раз.

Вас также могут заинтересовать новости: