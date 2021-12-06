Главнокомандующий поблагодарил всех, кто присоединился в ряды ВСУ, а также их близких – за то, что приняли этот непростой выбор.

По случаю 30-летия Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный записал мощное поздравление. Он подчеркнул, что украинская армия является одной из сильнейших в мире.

Видеопоздравление появилось у Facebook-аккаунте Генштаба ВСУ.

Залужный подчеркнул, что ВСУ прошли сложный путь своего развития, а война заставила украинское войско в корне измениться.

"Мы сдержали вражеское наступление и надежно обороняем государство", – отметил он.

Также главнокомандующий ВСУ заявил, что украинская армия готова к любым вариантам развития ситуации безопасности. Ей доверяют и в нее верят. Это добавляет ВСУ сил приближать победу.

Залужный напомнил, что в Украине уже восьмой год идет война. За это время ВСУ стали одной из ведущих армий мира.

Читайте такжеДень Вооруженных сил Украины 2021: самые красивые поздравления для военных"Боевой опыт и отважность украинских воинов высоко ценят наши партнеры. И наше будущее - в НАТО", — подчеркнул он.

Залужный добавил, что украинские воины никогда не забудут погибших собратьев. Они будут продолжать борьбу не только за себя, но и за них.

Главнокомандующий поблагодарил всех, кто присоединился в ряды ВСУ, а также их близких – за то, что приняли этот непростой выбор.

"В День Вооруженных сил Украины желаю вам стойкости, уверенности и веры! Вместе к победе! Слава Вооруженным силам Украины! Слава Украине", - подытожил генерал-лейтенант.

Как сообщал УНИАН, 98% военных в Украине сейчас привиты одной вакциной от коронавируса.

Вас также могут заинтересовать новости:

Автор: Марта Гичко