Костенко утверждает, что ситуация на фронте не является критической, и перспектив проиграть войну он не видит.

Нардеп и секретарь комитета секретарь комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко считает, что пакет помощи, который должны рассмотреть в Палате представителей Конгресса США, мог бы помочь Украине выровнять ситуацию на поле боя и даже перехватить инициативу.

"Надеемся, что будет проголосован новый пакет наших партнеров - США. Мы видим там серьезный пакет, в частности ATACMS. Я думаю, это нам вообще даст возможность не то что выровняться, но и перехватить инициативу", - сказал он в эфире программы "Свобода Live".

Костенко утверждает, что ситуация на фронте не является критической, и перспектив проиграть войну он не видит. Однако он не отрицает, что действительно враг на каких-то направлениях перехватил инициативу.

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"Но нельзя сказать, что есть какое-то стратегически критическое направление. Нет такой ситуации, как была в 2022 году. Вопрос наоборот выравнивается. Поступают поставки из Европы. Я, как секретарь комитета, вижу те поставки, передо мной отчитываются, что, когда нам приходит. Да, были просадки, а сейчас поставки увеличиваются", - добавил нардеп.

Помощь Украине от США - прогнозы

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что если американские законодатели сейчас не одобрят помощь Украине, она может проиграть войну до конца 2024 года. Он призвал законодателей принять дополнительный закон, которым предусмотрены миллиарды долларов на поддержку Украины.

"С толчком, который даст военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться 2024 год и разрушить высокомерное мнение Путина о том, что время играет на его стороне. Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года, или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет по сути диктовать условия политического урегулирования", - подчеркнул Бернс.

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