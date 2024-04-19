В Палате представителей провели процедурное голосование.

В пятницу, 19 апреля, Палата представителей Конгресса США провела процедурное голосование за законопроекты об иностранной помощи, в том числе и Украине, что позволит вынести их на дальнейшее рассмотрение. Такое решение поддержали 316 республиканцев и демократов, пишет The Hill.

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон в значительной степени полагался на демократов во время голосования, чтобы преодолеть блокаду со стороны консерваторов в своей партии. Больше демократов, чем республиканцев, проголосовало за продвижение пакета помощи, 165 демократов поддержали процедурный шаг, пишет Bloomberg.

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