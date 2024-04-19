По словам главы ЦРУ, поддержка Украины сейчас касается не только войны с Россией.

Директор ЦРУ Уильям Бернс заявил, что если американские законодатели сейчас не одобрят помощь Украине, она может проиграть войну до конца 2024 года. Как пишет Politico, он призвал законодателей принять дополнительный закон, которым предусмотрены миллиарды долларов на поддержку Украины.

"С толчком, который предоставит военная помощь, как практически, так и психологически, украинцы вполне способны продержаться 2024-й год и разрушить высокомерное мнение Путина о том, что время играет на его стороне. Существует вполне реальный риск того, что украинцы могут проиграть на поле боя до конца 2024 года, или, по крайней мере, поставить Путина в такое положение, когда он сможет по-сути диктовать условия политического урегулирования", – подчеркнул Бернс.

По словам главы ЦРУ, поддержка Украины сейчас – это больше, чем война с Россией.

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"Речь идет также о Си Цзиньпине в Китае, его амбициях и наших союзниках и партнерах в Индо-Тихоокеанском регионе. Это действительно вопрос того, понимают ли наши противники нашу надежность и решимость, и понимают ли это также наши союзники и партнеры", – добавил Уильям Бернс.

Война в Украине: это стоит знать

The Hill пишет, что Россия может прорвать оборону Украины и захватить новые территории. Причиной таких прогнозов стала задержка с принятием помощи для Украины. Заместитель министра обороны США времен Обамы – Мишель Флурнуа отметила, что страна удерживает линию фронта, несмотря на невероятные трудности, но если украинские военные не получат помощь в ближайшее время, Россия, вероятно, захватит новые территории.

С призывами быстрее принять законопроект о помощи Украине к членам Палаты представителей обратились и в Пентагоне. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал Чарльз Браун отметил, что Украина сейчас сталкивается с ужасными условиями на поле боя.

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