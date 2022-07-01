Советник главы ОП Алексей Арестович рассказал, что режим Лукашенко крутит с путинским грандиозную операцию по дезинформации - "угроза вторжения беларуской стороны".
Такое мнение он высказал в разговоре с российским правозащитником Марком Фейгиным.
"Реальной угрозы нет. Для того чтобы её создать, беларуская армия не менее месяца-полутора должна мобилизоваться… Она не способна сделать это без российских войск. А их там нет, есть только обслуживающий персонал… Все эти страшные сказки, что Беларусь сейчас вторгнется, это один из самых попсовых мемов этой войны", - сказал он.
Также он заявил, что для полноценного нападения со стороны Беларуси нужно еще 15-20 тысяч российских войск, которых сейчас там нет.
"Угрозы нападения с Беларуси в ближайшие недели нет. Когда она будет, я одену черное, буду усилено подмигивать и скажу "крайне высокая вероятность", - добавил он.
Как сообщал УНИАН, Арестович рассказал, что ждет армию Беларуси в Украине.
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