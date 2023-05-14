Ночью оккупанты атаковали территорию Украины с разных направлений.

В ночь на 14 мая российские оккупанты атаковали Украину с разных направлений ударными дронами Shahed-136/131, ракетами "Калибр" с кораблей в Черном море, крылатыми ракетами Х-101/Х-555/Х-55 с самолетов стратегической авиации Ту-95МС.

Как сообщили в Воздушных силах ВСУ, в течение ночной атаки уничтожены три крылатые ракеты и 25 беспилотных летательных аппаратов:

18 ударных дронов типа Shahed-136/131;

один ударный БПЛА типа "Ланцет";

два БпЛА оперативно-тактического уровня "Орлан-10";

четыре БпЛА (тип уточняется);

три крылатые ракеты Х-101/Х-555/Х-55.

"В течение суток 13 мая и на начало суток 14 мая тактическая авиация Воздушных Сил осуществила до полусотни самолетовылетов на огневое поражение врага и истребительное авиационное прикрытие", - отмечается в сообщении.

Видео дня

Ночная атака 14 мая

Ночью на территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу, которая продолжалась до утра. Во многих областях работала противовоздушная оборона. В настоящее время известно о прилете в Тернопольской области. Кроме того, в КМВА сообщили, что оккупанты запустили в воздушное пространство вокруг Киева дроны-разведчики. Там отметили, что, вероятно, это было сделано для обнаружения позиций украинской ПВО.

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