Граждан просят сохранять спокойствие, не публиковать фото и видео с места уничтожения беспилотников.

В небе над Днепропетровской областью украинские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника российских оккупантов.

Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" в Facebook.

"В Днепропетровской области работала ПВО. Предварительно уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Держим строй и сохраняем спокойствие", - говорится в сообщении.

Видео дня

В командовании напомнили, что противовоздушная оборона эффективна, когда враг о ней не знает и не имеет представления, откуда "прилетает". "Поэтому не публикуйте фото и видео с привязкой к местности. Подобные фото и видео вылетов и попадания ракет демаскируют системы ПВО", - отмечается в сообщении.

Иранские дроны в войне против Украины

22 сентября в Николаевской области украинские военные сбили четыре иранских дронов-камикадзе.

Сегодня, 23 сентября враг атаковал Одессу дронами-камикадзе с Черного моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погиб гражданский. Еще один иранский дрон-камикадзе Shahed 136 (Шахид-136) ВСУ удалось сбить.

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.

13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.

Вас также могут заинтересовать новости: