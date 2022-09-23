В небе над Днепропетровской областью украинские силы противовоздушной обороны сбили два беспилотника российских оккупантов.
Об этом сообщает Воздушное командование "Восток" в Facebook.
"В Днепропетровской области работала ПВО. Предварительно уничтожены два беспилотных летательных аппарата. Держим строй и сохраняем спокойствие", - говорится в сообщении.
В командовании напомнили, что противовоздушная оборона эффективна, когда враг о ней не знает и не имеет представления, откуда "прилетает". "Поэтому не публикуйте фото и видео с привязкой к местности. Подобные фото и видео вылетов и попадания ракет демаскируют системы ПВО", - отмечается в сообщении.
Иранские дроны в войне против Украины
22 сентября в Николаевской области украинские военные сбили четыре иранских дронов-камикадзе.
Сегодня, 23 сентября враг атаковал Одессу дронами-камикадзе с Черного моря. Два дрона разрушили админздание в припортовой зоне, погиб гражданский. Еще один иранский дрон-камикадзе Shahed 136 (Шахид-136) ВСУ удалось сбить.
В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников.
13 сентября Управление стратегических коммуникаций ВСУ сообщило, что украинские военные впервые сбили иранский ударный дрон Shahed 136 (Шахид-136). Беспилотник был сбит вблизи Купянска Харьковской области.