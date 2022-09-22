Беспилотники Shahed-136 сбиты зенитными управляемыми ракетами.

На Николаевщине украинские военные сбили четыре иранских дрона-камикадзе "Shahed-136".

Об этом сообщила служба связей с общественностью Воздушного командования "Юг".

"22 сентября около 20:00 в небе над Николаевской областью воинами зенитной ракетной Одесской бригады Воздушного командования "Пивдень" двумя зенитными управляемыми ракетами средней дальности сбиты сразу четыре вражеских дрона-камикадзе "Shahed-136" иранского производства", - говорится в сообщении.

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Иранские дроны "Shahed-136" в войне с Украиной: что известно

В середине августа стало известно, что Иран продал России тысячу своих беспилотников. Подразделения ВСУ сбили уже несколько таких БпЛА.

Сегодня враг нанес удар по Очаковскому порту (Николаевская область) иранскими дронами-камикадзе Shahed-136, один из которых попал в буксир.

По мнению западных специалистов, Shahed-136 могут придать России "мощный противовес" высокотехнологичным системам вооружения, таким как HIMARS, которые Украина получила от США.

На прошлой неделе Times of Israel сообщала, что израильская компания продала Польше системы по противодействию иранским Shahed-136, чтобы таким образом передать их украинским военным. Согласно отчету, Минобороны Израиля понимало, что конечным пользователем систем будет Украина, но решило не вмешиваться.