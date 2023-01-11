Местные жители говорят, что долго не могли определить, чем Россия "накрыла" Харьков. Пока не узнали, что оккупанты попали в склад пиротехники.

В ночь со вторника на среду, 11 января, Россия обстреляла Харьков из РСЗО "Смерч", было попадание в состав пиротехники в Киевском районе города. Произошел масштабный пожар, ночью наблюдалась детонация пиротехнических изделий.

Как сообщил начальник следственного управления ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов, на местах двух взрывов найдены хвостовые части "Смерча".

"Следователи до сих пор находят обломки от этих снарядов в большом радиусе от эпицентра взрывов - блок стабилизатора одного из них был найден возле метро Киевская. Установлено, что от одного из снарядов погиб пес в частном доме", — написал он в своем Facebook.

Видео дня

Как сообщили в ГСЧС, одна из ракет попала в одноэтажное складское здание, в результате чего произошел пожар на площади более 1000 кв. м. Пожар был ликвидирован в 01:41.

Поделились пережитым и очевидцы обстрела склада с пиротехникой, сообщает "Суспильне". Местный житель Александр Пашнев рассказал, что долго не мог определить, чем российские войска "накрыли" Харьков:

"Сначала подумал, что спускают авиабомбы на парашютах. Потом думаю: наверное, фосфор или "Грады". Залетает сын, говорит: "Боекомплект взрывается". Короче, схватили внука - и в погреб. Но потом начался ужас. Дом поднимается, внук плачет. Все горит, все летит, все взрывается".

Ситуация в Харькове

Вечером 10 января Россия нанесла удары по Киевскому району Харькова, в результате чего на складе началась детонация пиротехнических изделий.

Вчера, 10 января, Харьков посетила глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок.

Напомним, 9 января Российская Федерация цинично нанесла ракетный удар по рынку поселка Шевченково. В результате атаки пострадали семь человек, среди них - ребенок. Два человека скончались.

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