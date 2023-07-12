В плен оккупант попал на Бахмутском направлении, на 6 день после прибытия.

На Бахмутском направлении 20-летний оккупант сдался в плен украинским военным. Он рассказал, как воевал без еды и воды, рыл окопы вблизи ЗАЭС и был на Херсонщине.

Видео с пленным опубликовал в своем Telegram-канале командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский. Захватчик сдался в плен на Бахмутском направлении.

"Это Бояшнев Роман Сергеевич. Ему 20 лет. Он был призван на срочную службу в Усурийске, в 83 бригаду ВДВ, хотел стать военным. Говорит, что после Херсонского направления его батальон выбыл на доукомплектование из-за больших потерь. Так он оказался вблизи ЗАЭС. В плен попал уже на Бахмутском направлении, на 6 день после прибытия. Их позиция была окружена, российским оккупантам предложили сдаться в плен", – говорится в сообщении.

Пленный Бояшнев подчеркнул, что он "не хочет умирать в 20 лет непонятно за что и непонятно где". По его словам, он попал на территорию Украины в октябре прошлого года.

"Сразу заехали на Херсонское направление, там я просидел месяц. После этого мы поехали в Запорожскую область на переукомплектование. Мы комплектовались целый месяц, после поехали в Энергодар охранять Запорожскую АЭС. Начали просто окапываться – окапывались более 5 месяцев", – рассказал он.

Оккупант добавил, что ему обещали зарплату около 400 тысяч рублей. По факту, платили до 200 тысяч. Он также отметил, что воевать приходилось без еды и воды, а вся лесополоса – усеяна оружием.

Война в Украине: что рассказывают пленные оккупанты

Бойцы 47 бригады "Магура" допросили российского оккупанта, которого взяли в плен на Запорожском направлении. Захватчик шокировал рассказом о зверствах "кадыровцев" относительно женщин и детей в Токмаке и Молочанске.

Не редкость среди рассказов пленных и то, что их "свои же бросили". Так, в мае "вагнеровец", которого взяли в плен под Бахмутом, признался, что получил травму, однако был брошен другими представителями оккупационных войск. Он четыре дня лежал с ранением в окопе и ждал эвакуации, однако попал в плен.

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