По словам мэра Мелитополя, на Запорожье сейчас "обильные события".

Мэр временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров заявил, что на Запорожском направлении произошли "обильные события".

Как заявил Федоров в Telegram, личный состав оккупантов на этом направлении понес значительные потери. ВСУ "минуснули" одного из генералов РФ, а "правую руку" Кадырова до сих пор ищут.

"По предварительным данным, ликвидирован генерал-майор армии РФ Сергей Горячев, до сих пор не могут найти "дорогого брата", руководителя тик-ток войск Кадырова - Адама Делимханова. Что-то все же подгорает", - отметил Федоров.

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Мэр отметил, что необходимо дождаться подтверждения этой информации от Генштаба ВСУ.

Адам Делимханов: ликвидировали ли друга Кадырова

Сегодня журналист и доброволец ВСУ Кирилл Сазонов сообщил, что Адама Делимханова в Приморске Запорожской области ликвидировали наши воины. Однако в Госдуме опровергли эту информацию. Россияне утверждают, что тот получил ранение, но выжил. Сам лидер Чечни утверждал, что никак не может найти Делимханова, поскольку он не выходит на связь.

Командир 72-й бригады российской армии Роман Веневитин сообщил, что координаты депутата слили члены частной военной компании"Вагнер". Оккупант добавил, что это месть Кадырову, который ранее пригрозил рассказать об источниках богатства главаря ЧВК Евгения Пригожина.

Впоследствии СМИ сообщили, что "правая рука" Кадырова Адам Делимханов действительно попал под обстрел. Топ-"кадыровец" выжил, но исчез.

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