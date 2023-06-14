Это была месть лично Кадырову от главаря "вагнеровцев".

Координаты расположения "правой руки" Кадырова Адама Делимханова и других "кадыровцев" слили наемники ЧВК "Вагнер".

Об этом заявил командир 72-й бригады ВС РФ Роман Веневитин. По его словам, "вагнеровцы" якобы передали информацию о расположении Делимханова украинской разведке.

"Они ("вагнеровцы-УНИАН) отомстили Рамзану Кадырову, который ранее пригрозил рассказать об источниках богатства (главаря "Вагнера" - УНИАН) Пригожина, являющегося поставщиком питания для армии еще с 2006 года. Адам Делимханов, правая рука главы Чечни, находится в тяжелом состоянии после прицельного артиллерийского обстрела со стороны "укронацистов". Работали украинские спецслужбы, которые ведут приоритетные цели. Работали прицельно и очень интенсивно. К сожалению, потери существенные", - заявил топ-офицер оккупантов.

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Веневитин также сообщил, что для эвакуации было вызвано 12 бортов. Раненым оказывается необходимая помощь.

Ранение Делимханова

Сегодня украинский военный сообщил, что ликвидирован соратник главаря Чечни Рамзан Кадыров. Отмечается, что Адам Делимханов с "кадыровцами" находился в Запорожской области.

В пресс-службе Госдумы РФ опровергли сообщения о гибели Делимханова. Там отметили, что он был ранен, но жив.

При этом главарь Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что не может никак выйти на Адама Делимханова, потому что он не выходит на связь.

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