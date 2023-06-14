Неизвестно, куда мог исчезнуть друг Кадырова.

"Правая рука" Кадырова Адам Делимханов действительно попал под обстрел. Топ-"кадыровец" выжил, но исчез.

Об этом сообщает проект "ВЧК-ОГПУ" со ссылкой на информированный источник. Геолокацию чеченских подразделений действительно слили, но не "вагнеровцы".

"Делимханов после удара был относительно жив и на месте удара его, конечно, нет. Интереснее другое - куда он исчез, когда его "эвакуировали" и кто его слил. Ведь он руководит и планирует операции войск Кадырова. Что его слили вагнеровцы - вброс. Слили те, кому на руку конфронтация Пригожина и Кадырова, а это ДВКР ФСБ и Генштаб", - заявил источник.

Куда исчез Делимханов?

Как сообщал УНИАН, сегодня паблики сообщили о ликвидации соратника главаря Чечни Рамзана Кадырова. Адам Делимханов с "кадыровцами" находился в Запорожской области, когда его накрыл огонь ВСУ.

В пресс-службе Госдумы РФ опровергли сообщения о гибели Делимханова. Там отметили, что он был ранен, но жив. При этом главарь Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале сообщил, что не может никак выйти на Адама Делимханова, потому что он не выходит на связь.

Затем топ-офицер ВС РФ Веневитин заявил, что координаты расположения "правой руки" Кадырова Адама Делимханова и других "кадыровцев" слили наемники ЧВК "Вагнер".

Вас также могут заинтересовать новости: