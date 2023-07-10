Украинские защитники превратили в лом десятки единиц техники.

Тяжелые бои продолжаются почти по всей линии фронта. За минувшие сутки, 9 июля, украинские защитники ликвидировали 440 российских оккупантов.

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook сообщил, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили:

личного состава - около 234 480 (+440 за минувшие сутки);

танков ‒ 4085 (+7);

боевых бронированных машин ‒ 7966 (+2);

артиллерийских систем – 4371 (+5);

средств ПВО - 414 (+1);

БПЛА оперативно-тактического уровня – 3686 (+1);

автомобильной техники и автоцистерн - 6937 (+8);

специальной техники - 632 (+4).

Также уничтожено с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины :

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самолетов – 315;

вертолетов – 309;

РСЗО - 668;

крылатых ракет ‒ 1271;

кораблей / катеров - 18.

Ситуация на фронте по состоянию на 10 июля 2023 - что известно

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

В то же время российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

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