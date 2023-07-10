За минувшие сутки ликвидировано 440 российских оккупантов / фото Армияinform

Тяжелые бои продолжаются почти по всей линии фронта. За минувшие сутки, 9 июля, украинские защитники ликвидировали 440 российских оккупантов. 

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook сообщил, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили:

  • личного состава - около 234 480 (+440 за минувшие сутки);
  • танков ‒ 4085 (+7); 
  • боевых бронированных машин ‒ 7966 (+2);
  • артиллерийских систем – 4371 (+5);
  • средств ПВО - 414 (+1);
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 3686 (+1);
  • автомобильной техники и автоцистерн - 6937 (+8);
  • специальной техники - 632 (+4).

Также уничтожено с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины :

Видео дня
  • самолетов – 315;
  • вертолетов – 309;
  • РСЗО - 668;
  • крылатых ракет ‒ 1271;
  • кораблей / катеров - 18.
Общие боевые поте ри России в Украине по состоянию на 10 июля 2023 / инфографика УНИАН

Ситуация на фронте по состоянию на 10 июля 2023 - что известно

Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы. 

В то же время российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.

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