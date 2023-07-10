Тяжелые бои продолжаются почти по всей линии фронта. За минувшие сутки, 9 июля, украинские защитники ликвидировали 440 российских оккупантов.
Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в Facebook сообщил, что общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили:
- личного состава - около 234 480 (+440 за минувшие сутки);
- танков ‒ 4085 (+7);
- боевых бронированных машин ‒ 7966 (+2);
- артиллерийских систем – 4371 (+5);
- средств ПВО - 414 (+1);
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3686 (+1);
- автомобильной техники и автоцистерн - 6937 (+8);
- специальной техники - 632 (+4).
Также уничтожено с начала полномасштабного вторжения России на территорию Украины :
- самолетов – 315;
- вертолетов – 309;
- РСЗО - 668;
- крылатых ракет ‒ 1271;
- кораблей / катеров - 18.
Ситуация на фронте по состоянию на 10 июля 2023 - что известно
Силы обороны Украины продолжают наступать на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огневое поражение из артиллерии, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.
В то же время российские оккупанты продолжают сосредотачивать основные усилия на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Там продолжаются тяжелые бои, в течение суток произошло около 30 боевых столкновений.