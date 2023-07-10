На Запорожское направление из Крыма и Новоазовска идет вражеская техника и живая сила.

Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона прокомментировал прогноз Института изучения войны об отступлении российских войск на Запорожском направлении.

По словам чиновника, говорить о бегстве врага в этом направлении еще рано. В частности, это видно по тому, как противник стянул за последний месяц дополнительные силы на оккупированную часть Запорожской области, в частности города Мелитополь.

"На днях в Мелитополе они заняли очередное помещение церкви Свидетелей Иеговы, которое расположено в одном из густонаселенных районов, рядом медучреждение - враг, как обычно, прикрывается гражданским населением, размещая определенным образом свои подразделения. Так они захватили в одном районе и церковь, и детский сад, и приют для детей. Именно в этих социальных объектах они разместились. Также мы видим очередную партию врагов, которые въезжают в наши дома", - рассказал Федоров.

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Он объясняет, что на Запорожское направление из Крыма - через Херсонскую область и из Новоазовска - через Мариуполь РФ поставляет технику и живую силу. Федоров отмечает, что прямо сегодня оккупанты точно не собираются бежать из временно оккупированного Мелитополя - враг очень хорошо подготовился к контрнаступлению ВСУ.

"Это и минные поля, и защитные сооружения, которые они построили за последние полтора года... То есть освободить юг будет непросто, нашим военным сделать это будет очень сложно, но они сделают это, а мы должны всеми силами им помогать", - говорит городской голова.

Война в Украине - ситуация на фронте

Как сообщал УНИАН, с тех пор, как на юге Украины началось контрнаступление ВСУ, на Бердянском и Мелитопольском направлениях от захватчиков освобождено 169 квадратных километров территории. Это - примерно соразмерно с площадью Одессы. По данным Генштаба, в течение прошлой недели на Мелитопольском и Бердянском направлениях Силы обороны продвинулись на расстояние более километра.

За прошедшие сутки уничтожено диверсионные группы врага, которые пытались маневрировать на лодках. Ситуация вдоль всей линии фронта напряженная и сложная.

Общие боевые потери противника с 24 февраля 2022 года ориентировочно составили около 234 480 человек.

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