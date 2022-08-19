Украинские защитники наносят потери российским оккупантам на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия.

Военнослужащие Вооруженных сил Украины отбили попытки наступления русских захватчиков на всех направлениях линии фронта и нанесли им потери.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ в вечерней сводке.

"На Волынском и Полесском направлениях признаков создания наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Отмечается проведение учений подразделений военно-воздушных сил и противовоздушной обороны вооруженных сил Республики Беларусь. Сохраняется угроза нанесения противником ракетных и авиационных ударов с территории и воздушного пространства этой страны", - говорится в сообщении.

На Сиверском направлении со ствольной артиллерии враг обстрелял гражданскую и военную инфраструктуру в районах населенных пунктов Пушкари Черниговской области и Мирополье и Павловка Сумской области.

При этом на Харьковском направлении российские убийцы осуществляли огневое поражение со ствольной и реактивной артиллерии гражданской инфраструктуры в районах Харькова и населенных пунктов Протопоповка, Петровка, Слатино, Большие Проходы, Коробочкино, Милова и Гусаровка. Оккупанты нанесли авиационные удары возле Старого Салтова и Яворского. Враг поддерживает высокую интенсивность ведения разведки с беспилотников.

"Оккупанты пытались улучшить тактическое положение неподалеку Питомника, получили отпор и отступили. Осуществили дистанционное минирование местности в районах Старого и Верхнего Салтова", - говорится в сводке.

Кроме того, на Славянском направлении противник осуществлял огневое поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии у Дибровного, Вернополья, Чепиля и Богородичного.

"В районах населенных пунктов Карнауховка, Дибровное, Вернополье и Долина противник предпринял попытки прорвать оборону наших войск. Понес потери и позорно бежал", - отметили в Генштабе.

На Краматорском направлении зафиксированы вражеские обстрелы неподалеку Северска, Григоровки, Берестового и Ивано-Дарьевки.

"Наступательными и штурмовыми действиями захватчики пытались продвинуться возле Выемки и Ивано-Дарьевки, получили жесткий отпор и ушли", - отмечается в сообщении.

Вместе с тем, на Бахмутском направлении враг осуществлял обстрелы с танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Светлое, Соледар, Берестовое, Вершина, Белогоровка, Железное, Яковлевка. Задействовал авиацию для ударов неподалеку Соледара и Яковлевки.

"Вел наступательные и штурмовые действия в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Кодема, Бахмутское и Зайцевое, успеха не имел, отошел", - говорится в сообщении.

На Авдеевском направлении огневому воздействию подверглись районы населенных пунктов Новоукраинка, Красногоровка, Водяное, Марьинка, Шевченко, Ласточкино, Авдеевка и Опытное. Еще противник наносил авиаудары вблизи Марьинки, Новоселовки Второй и Невельского. Враг вел наступление в районах населенных пунктов Опытное, Пески и Майорск, успеха не имел и отошел.

На Новопавловском направлении зафиксированы обстрелы неподалеку Великой Новоселки, Павловки, Новомихайловки и Золотой Нивы. Противник нанес авиационные удары вблизи Павловки и Новомихайловки. По данным Генштаба, у последнего враг безуспешно пытался улучшить тактическое положение, понес потери и отступил.

На Запорожском направлении противник обстреливал со ствольной и реактивной артиллерии и танков районы населенных пунктов Самойловка, Гуляйполе, Преображенка, Малая Токмачка, Полтавка, Новоселка, Темировка, Железнодорожное и Новоандреевка. Нанес авиаудары возле Щербаков, Дорожнянки и Новоселки. Вел активную разведку позиций украинских войск БпЛА.

В то же время на Южнобугском направлении враг сосредоточивал усилия на недопущении продвижения украинских войск и пополнении потерь. Продолжил обстрелы из танков и артиллерии различных типов вдоль всей линии соприкосновения. Нанес авиационные удары вблизи Николаевского, Новой Жизни, Первомайского, Белого Колодца и Лозового.

"Штурмовыми действиями совершил попытку прорыва нашей обороны в районе населенного пункта Кирово. С результатами огневого поражения понес потери и хаотично отступил. С целью ведения воздушной разведки активно задействовал БпЛА", - сказано в сводке.

"В акваториях Черного и Азовского морей корабельное группировка противника продолжает поддержку действий наземной группировки войск, блокирования гражданского судоходства в северо-западной части Черного моря и поражения объектов и элементов инфраструктуры в глубине территории Украины", - добавили в сводке.

Как сообщал УНИАН, ранее в Генштабе отчитались о ликвидации украинскими военными еще 400 российских оккупантов. Наибольшие потери противник понес на Донецком направлении.

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