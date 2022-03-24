Для того, чтобы вернуть контроль над всем направлением, надо освободить Херсон.

На Южном направлении ситуация стабильно напряженная, чтобы вернуть контроль над всем направлением, надо освободить Херсон.

Об этом в эфире телевизионного марафона заявил секретарь парламентского комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

"Ситуация стабильно напряженная. Но все же хочу сказать, что она менее напряженная, чем на это надеялся противник, который ставил целью полностью отрезать в первые дни весь Юг нашей страны, чтобы сделать Украину не морской державой. И благодаря тому, что держался Херсон больше, чем ожидал противник, это дало возможность закрепиться Николаеву, Одессе. И сейчас Одесса держит направление с моря, а Николаев с суши. Потому что любая десантная операция с моря малоэффективна, если нет поддержки с суши. Это такой сателлит южных областей, которые поддерживают друг друга. Нам осталось только освободить Херсон для того, чтобы вернуться полностью к контролю", - говорит Костенко.

По Николаевскому направлении, то он отметил, что неделю назад бои шли в самом Николаеве, однако сейчас оккупантов выбилы из города и отбросили на такое расстояние, что "они не достают ствольной артиллерией уже к нам".

Также Костенко рассказал, что на днях были освобождены еще два села на Николаевщине - Первомайское и Киселевка.

В то же время, он отметил, что оккупанты продолжают обстреливать город.

"Враг, видя что не дают ему возможности подойти и взять Николаев, обстреливает город. Буквально два дня назад был нанесен авиационный удар по центру города бомбами авиационными. Вчера было запрещенными кассетными боеприпасами. И есть много пострадавших и погибших среди гражданского населения. Противник ведет войну против гражданского населения, видя, что ничего не может сделать против военнослужащих Вооруженных сил", - сказал Костенко.

Напомним, ранее украинские десантники уничтожили оккупантов РФ и их намерение ворваться в южные области. Некоторые из них изменили украинской присяге.

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