На Херсонщине авиаударами поврежден зерновой терминал, учебное заведение, перебит газопровод, ранены пятеро гражданских.

На юге Украины штормовая погода заставила российских оккупантов сократить использование дронов со взрывчаткой, которую они сбрасывают на мирное население.

Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины в воскресенье, 29 октября, в течение суток (с 7:00 до 7:00) противник нанес восемь авиационных ударов самолетами тактической авиации Су-34/35. Параллельно с пуском управляемых авиабомб по Херсонщине, враг направил противорадиолокационные ракеты по Николаевщине. Зафиксированы их разрывы над открытыми территориями.

"Управляемых авиационных бомб враг применил более 30, направив их, в частности, по Бериславу, Новобериславу, Одрадокаменке, Тягинке, Казацкому, Ивановке", - рассказали в пресс-службе.

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В то же время из-за штормовой погоды применение FPV-дронов и других модификаций со сбросом осколочных боеприпасов врага резко уменьшилось, но два сброса все же противники осуществили.

"За минувшие сутки враг совершил более 50 обстрелов с применением 260 снарядов. Артиллерия работала преимущественно по областному центру Херсонщины, также оккупанты нанесли несколько артиллерийских ударов по Куцурубской и Очаковской громадам Николаевщины, где обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.

В результате вражеской агрессии в Херсонской области пять человек получили ранения. Авиаударами повреждены зерновой терминал, учебное заведение, частные дома и хозяйственные постройки. Обстрелы также пришлись на жилые кварталы, перебит газопровод.

Также сообщается, что штормовая погода заставила врага сократить корабельную группировку до минимума. В частности, в Черном море на боевом дежурстве находится два корабля, один из которых - подводный ракетоноситель, который может иметь в снаряжении до 4 крылатых ракет типа "Калибр".

В Силах обороны отмечают: уровень ракетной опасности остается высоким, вместе с тем, штормовое море усиливает и минную опасность. Людей просят держаться как можно дальше от побережья, потому что радиус поражения обломками морской мины может достигать до 200 м.

В пресс-службе добавили, что Силы обороны юга продолжают выполнение боевых и огневых задач. За минувшие сутки ликвидировано 23 оккупанта. Уничтожено два БТР-82, четыре пушки, автомобиль и полевой пункт боепоставки.

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Напомним, накануне Силы обороны юга Украины ликвидировали почти 30 оккупантов, уничтожили три танка, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", 11 орудий, два ударных дрона "Ланцет", станцию радиоэлектронной борьбы "Ртуть-Б " и тому подобное.

Враг терроризировал население FPV-дронами и сбрасывал с БПЛА различных модификаций осколочные боеприпасы на население. Было зафиксировано два десятка таких случаев. Например, в Михайловке в дом пожилых супругов прямо в окно жилого дома влетел вражеский дрон. Оба пенсионера с ранениями госпитализированы.

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