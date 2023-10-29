На юге Украины штормовая погода заставила российских оккупантов сократить использование дронов со взрывчаткой, которую они сбрасывают на мирное население.
Как сообщает пресс-служба Сил обороны юга Украины в воскресенье, 29 октября, в течение суток (с 7:00 до 7:00) противник нанес восемь авиационных ударов самолетами тактической авиации Су-34/35. Параллельно с пуском управляемых авиабомб по Херсонщине, враг направил противорадиолокационные ракеты по Николаевщине. Зафиксированы их разрывы над открытыми территориями.
"Управляемых авиационных бомб враг применил более 30, направив их, в частности, по Бериславу, Новобериславу, Одрадокаменке, Тягинке, Казацкому, Ивановке", - рассказали в пресс-службе.
В то же время из-за штормовой погоды применение FPV-дронов и других модификаций со сбросом осколочных боеприпасов врага резко уменьшилось, но два сброса все же противники осуществили.
"За минувшие сутки враг совершил более 50 обстрелов с применением 260 снарядов. Артиллерия работала преимущественно по областному центру Херсонщины, также оккупанты нанесли несколько артиллерийских ударов по Куцурубской и Очаковской громадам Николаевщины, где обошлось без пострадавших", - говорится в сообщении.
В результате вражеской агрессии в Херсонской области пять человек получили ранения. Авиаударами повреждены зерновой терминал, учебное заведение, частные дома и хозяйственные постройки. Обстрелы также пришлись на жилые кварталы, перебит газопровод.
Также сообщается, что штормовая погода заставила врага сократить корабельную группировку до минимума. В частности, в Черном море на боевом дежурстве находится два корабля, один из которых - подводный ракетоноситель, который может иметь в снаряжении до 4 крылатых ракет типа "Калибр".
В Силах обороны отмечают: уровень ракетной опасности остается высоким, вместе с тем, штормовое море усиливает и минную опасность. Людей просят держаться как можно дальше от побережья, потому что радиус поражения обломками морской мины может достигать до 200 м.
В пресс-службе добавили, что Силы обороны юга продолжают выполнение боевых и огневых задач. За минувшие сутки ликвидировано 23 оккупанта. Уничтожено два БТР-82, четыре пушки, автомобиль и полевой пункт боепоставки.
Важные новости Украины о войне - сегодня это стоит знать
Напомним, накануне Силы обороны юга Украины ликвидировали почти 30 оккупантов, уничтожили три танка, зенитно-ракетный комплекс "Стрела-10", 11 орудий, два ударных дрона "Ланцет", станцию радиоэлектронной борьбы "Ртуть-Б " и тому подобное.
Враг терроризировал население FPV-дронами и сбрасывал с БПЛА различных модификаций осколочные боеприпасы на население. Было зафиксировано два десятка таких случаев. Например, в Михайловке в дом пожилых супругов прямо в окно жилого дома влетел вражеский дрон. Оба пенсионера с ранениями госпитализированы.