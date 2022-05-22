Враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население для создания для картинки, на которой люди довольны приходом "русского мира".

Российские военные требуют у гражданских, которые хотят эвакуироваться из оккупированных территорий юга Украины, по 1 тыс. долларов за разрешение уехать, но даже после уплаты этой суммы открывают огонь в спину.

Об этом сообщает Оперативное командование "Юг".

"Не имея успехов в бою, враг на оккупированных территориях пытается удержать мирное население, чтобы создавать для своих лидеров и командиров картинку удовлетворения местного населения "русским миром". Однако, сознательные гражданские жители пытаются эвакуироваться из-под рашистской власти и обстрелов, не желая быть живым прикрытием оккупантов. А те в свою очередь, установив жесткие ограничения на выезд с подконтрольной им территории, на блокпостах обогащаются, предлагая пропуск за 1 000 долларов или их эквивалент. Но и тогда в след коварно открывают огонь", - отмечает командование.

Согласно сообщению, на линии соприкосновения в Херсонской и Николаевской области противник продолжает ведение боевых действий по занимаемому рубежу и совершенствование фортификационного оборудования своих позиций. Новых ударных группировок враг не создавал, активных наступательных действий не вел.

"В целом за сутки в результате ракетно-артиллерийской активности наших подразделений при поддержке авиации, противник недосчитался 29 рашистов, потерял модернизированный танк Т-72Б3, самоходную гаубицу "Мста-С" и другую бронированную технику", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в Черном море продолжается маневрирование 6 больших десантных кораблей и 2 носителей крылатых ракет в готовности к применению более полутора десятка убийственных снарядов.

"Бряцая оружием, они удерживают блокаду украинских портов и гражданского судоходства. Обнаглевшие оккупанты по открытым каналам связи и морской безопасности называют воды вокруг Змеиного своим территориальным морем, предупреждая иностранные суда об опасности приближения", - добавили в ОК "Юг".

Перехваченные разговоры оккупантов:

8 мая в новых телефонных разговорах оккупантов, которые удалось перехватить СБУ речь шла о том, что в свободное время российские оккупанты сильно пьянствуют, после чего устраивают между собой перестрелки и резню, занимаются рэкетом на Херсонщине. Была информация, что оккупанты начали брать с украинцев деньги за право проезда.

Ранее СБУ опубликовала перехваченную разговор, что свидетельствует, что войска Кадырова не только снимают постановочные ролики в Украине, а и не на шутку увлеклись мародерством. Они воруют не только у украинцев, но и у российских военных.

Также перехват демонстрируют, как российские оккупанты жалуются на большие потери в Украине и командиров - трусов.

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