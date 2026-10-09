Samsung Galaxy S27 может удивить ценой: что известно о новых флагманах

В сети появилась предполагаемая стоимость смартфонов линейки Galaxy S27, презентация которой запланирована на начало 2027 года. Утечкой поделились в Android Headlines.

По информации источника, Samsung приняла решение установить стартовую цену $899 (~40 000 грн) за Galaxy S27, $1099 (~48 000 грн) за S27 Plus, $1299 (~58 000 грн) за S27 Pro и $1399 (~63 000 грн) за S27 Ultra.

На фоне недавнего подорожания Galaxy S26, базовый Galaxy S27 может оказаться на 100 долларов дешевле актуальной версии S26. При этом стоимость остальных моделей новой линейки, согласно утечке, будет соответствовать нынешним ценам на смартфоны серии Galaxy S26.

Журналисты Android Headlines отмечают, что из-за подорожания оперативной памяти и растущих расходов на компоненты стоимость новых Galaxy может оказаться выше. Чтобы сократить убытки, Samsung сократит производство смартфонов на 30% в четвертом квартале 2026 года.

Источник также сообщил о различиях в технологиях экранов. Согласно утечке, базовый Galaxy S27 и версия Plus получат OLED-панели M14 Plus от Samsung Display. Более дорогие Galaxy S27 Pro и Galaxy S27 Ultra оснастят новыми дисплеями M16.

Ранее стало известно, что Samsung готовит большой апгрейд Galaxy S27 Ultra: аккумулятор вырастет сразу на 15%. Компания удерживала планку в 5000 мАч на протяжении 7 поколений – от Galaxy S20 Ultra до S26 Ultra.

Новая утечка о Galaxy S27 Pro указывает на то, что именно эта модель может стать самым интересным флагманом Samsung в 2027 году – и, возможно, более рациональным выбором для большинства пользователей.

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