Также оккупанты вымогают у украинцев деньги за беспрепятственное перемещение.

В свободное время русские оккупанты сильно пьянствуют, после чего устраивают между собой перестрелки и поножовщину, занимаются рэкетом на Херсонщине.

Об этом идет речь в новых телефонных разговорах оккупантов, которые удалось перехватить СБУ.

"Наш блокпост нормально, а соседи начудили... На одном перестреляли друг друга, на другом порезали друг друга. Одни начали деньги у украинцев "трясти". Тысяча рублей проезд", - рассказывает своей жене захватчик из так называемой "ДНР".

На уточняющие вопросы жены оккупант подтверждает, что "самоликвидация" российской армии происходит в то время, когда военные массово пьянствуют.

Жена выражает удивление и акцентирует: "Вы же сейчас лицо нашей республики".

На это она слышит ответ: "Да н***й, ты шо".

Ранее СБУ опубликовала перехваченный разговор, свидетельствующий, что войска Кадырова не только снимают постановочные ролики в Украине, а и не на шутку увлеклись мародерством. Они воруют не только у украинцев, но и у российских военных.

Также перехваты демонстрируют, как российские оккупанты жалуются на большие потери в Украине и командиров-трусов.

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