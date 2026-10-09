Медведев призвал отлавливать иностранцев в РФ, чтобы 'пополнять обменный фонд'

В Москве возмущены, что в Европе задерживают участников российской машины военной пропаганды.

России следует "пополнять обменный фонд", задерживая граждан США и стран Европы для последующего обмена на российских агентов, задержанных на Западе. Об этом заявил бывший президент РФ Дмитрий Медведев.

Комментируя задержание в Черногории российского военного пропагандиста, Медведев высказал убеждение, что в Европе якобы "объявлена охота" потенциально на всех россиян.

Экс-президент РФ пожаловался, что в Европе теперь принимают "только релокантские отбросы", а тех, кто "говорит правду о западных странах, ЕС и бандеровском неонацистском режиме", по его словам, не спасают ни приглашения, ни какие-то иные гарантии.

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"Теперь, вполне вероятно, нужно будет пополнять обменный фонд из европейских и американских идиотов, чтобы вытаскивать своих. Иначе никак: с волками жить – по-волчьи выть", - заявил Медведев.

Арест российского пропагандиста в Черногории

Как писал УНИАН, в Черногории местные спецслужбы задержали основателя российского околовоенного телеграмм-канала "Рыбарь" Михаила Звинчука, его жену и троих подельников. Их подозревают в распространении материалов, которые могут представлять иностранное вмешательство в информационное пространство страны.

Официальной информации об уголовном деле пока нет, но МИД РФ заявил, что посольство выясняет обстоятельства. Ранее США и Британия обвиняли Рыбарь в пропаганде и информационных операциях, а Госдеп США объявил вознаграждение за данные о его участниках.

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