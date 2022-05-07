По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля украинские бойцы уничтожили более 24,7 тыс. оккупантов.

Советник министра внутренних дел Украины Виктор Андрусив сообщил, что российские власти пытаются сейчас максимально скрыть реальное количество россиян, которые были убиты в Украине.

Об этом он сказал в эфире Всеукраинского информационного телемарафона.

"Там (в России - УНИАН) сейчас идет максимальное сокрытие трупов. Есть подтвержденные факты и по крематорию, который активно работал, в частности, под Черниговом, когда шли интенсивные бои. К сожалению, бесчеловечность Путина проявляется не только к нам, а в конечном итоге и к собственным военным", - подчеркнул Андрусив.

При этом он отметил, что украинская сторона пытается идентифицировать ликвидированных российских военных и сообщать об этом их родным.

"Мы пытаемся сообщать родным погибших россиян, если таковые идентифицированы. У нас также есть интервью с пленными, где они звонят родным. И во время одного из таких звонков мать говорит сыну, что она уже на него две похоронки получила", - рассказал советник министра.

Как сообщал УНИАН, по данным Генштаба Вооруженных сил Украины, с 24 февраля украинские бойцы уничтожили более 25,1 тыс. оккупантов.

14 апреля Национальная полиция открыла "горячую" телефонную линию для родственников погибших в Украине оккупантов.

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