Российские захватчики жестоко убивают мирных украинцев и кичатся этим. В то же время российская пропаганда продолжает отрицать зверства.
В новом перехвате оккупант признался в зверствах жене, а та его похвалила.
Оккупант рассказал, что россияне убивают украинских матерей на глазах у детей.
"Шла мать с двумя детьми... Ну и что, наши вальнули ее при детях. Завалили..." – рассказывает российский командир гаубичной батареи.
В ответ его жена не нашла ничего лучше, чем оправдать это преступление: "Конечно, она считается ...тоже враг".
При этом оба удивляются, что "местное население озлоблено".
Ранее сообщалось, как оккупант в перехваченном СБУ разговоре "слил" реальные потери России в Украине.