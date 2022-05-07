Оккупант признался в убийстве украинки на глазах у ее детей / фото REUTERS

Российские захватчики жестоко убивают мирных украинцев и кичатся этим. В то же время российская пропаганда продолжает отрицать зверства.

В новом перехвате оккупант признался в зверствах жене, а та его похвалила.

Оккупант рассказал, что россияне убивают украинских матерей на глазах у детей. 

"Шла мать с двумя детьми... Ну и что, наши вальнули ее при детях. Завалили..." – рассказывает российский командир гаубичной батареи.

В ответ его жена не нашла ничего лучше, чем оправдать это преступление: "Конечно, она считается ...тоже враг".

При этом оба удивляются, что "местное население озлоблено".

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Ранее сообщалось, как оккупант в перехваченном СБУ разговоре "слил" реальные потери России в Украине.

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