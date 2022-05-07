Украинский Bayraktar TB2 уничтожил еще один корабль.

Российский десантный корабль проекта "Серна" уничтожен с помощью ударного беспилотного летательного аппарата у берегов оккупированного острова Змеиный.

Об этом сообщается в твиттер-аккаунте Министерства обороны Украины.

"Украинский Bayraktar TB2 уничтожил еще один корабль. На этот раз десантный корабль проекта "Серна". Традиционный парад Черноморского флота России 9 мая этого года пройдет неподалеку Змеиного острова - на дне моря", - говорится в сообщении.

В Минобороны также опубликовали видео удара по судну.

Как писал УНИАН, украинские защитники ударили по позициям россиян на острове Змеиный. В результате атаки ракетой "Нептун", вероятно, было поврежден корабль "Адмирал Макаров".

Пока ни российское, ни украинское командование это не комментирует.

24 февраля российские войска атаковали украинских пограничников на Змеином, временно заняв остров в Черном море.

Именно с моря российские оккупанты обстреливают сейчас юг Украины.

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