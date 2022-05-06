Захватчик заявил жене, что будет бежать из Украины любыми методами. Его не пугает даже трибунал.

Российские оккупанты жалуются на большие потери в Украине, а также рассказывают о командирах-трусах.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора одного из захватчиков, опубликованное Главным управление разведки МО Украины.

Разведка перехватила разговор оккупанта, находящегося на Харьковщине, с женой. Захватчик во время беседы объясняет жене, что те легкораненые, о которых писали в группе соцсетей, на самом деле 200-е (убиты). И говорит, что будет выбираться из войны любыми путями.

Женщина предупреждает, что в случае написания отказной, его сразу отдадут под трибунал, но мужчину это не пугает.

"Я приеду, все расскажу. Здесь столько людей загубили. Командиры ни разу не воевали. Они такие задачи ставят... Нас уже нет почти. Возможно 50 человек из 800. Надо выбираться отсюда. Потому что здесь только один выход – или 200-й или 300-й", - сказал оккупант.

В разведке напомнили, что лучший способ для военного оккупационной армии остаться живым и невредимым – сдаться в плен ВСУ.

Ранее сообщалось, как оккупант в перехваченном СБУ разговоре "слил" реальные потери России в Украине.

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