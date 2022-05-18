Машины не пропускают по несколько суток.

Российские захватчики не выпускают из Херсонской области тысячи автомобилей с гражданскими гражданами.

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в социальной сети Facebook.

"На выезде из Херсонской области образовалась многокилометровая пробка", - заявила омбудсмен.

В частности, тысячи автомобилей с детьми, женщинами и лицами пожилого возраста, которые пытаются выехать из ада российской оккупации в сторону подконтрольной Украине территории, не пропускают оккупационные войска.

"Авто стоят по несколько суток, а истощенные люди страдают от нехватки еды, воды и отдыха", - добавила она.

Кроме этого, существует постоянная опасность обстрелов оккупантами.

"На днях рашисты открыли огонь по колонне автомобилей, которая пыталась выехать из города. От выстрела в голову погиб волонтер Антон Кушнир, который занимался доставкой гуманитарных грузов, поскольку недалеко проходит линия фронта и постоянно идут бои", - отметила Денисова.

Ранее на Херсонщине российские оккупанты обстреляли автоколонну с гражданскими, погибло по меньшей мере три человека.

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