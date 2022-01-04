Мужчина умер в ночь на 3 января.

Трагедия произошла в селе Береск на Волыни. В ночь на 3 января умер "киборг" Левуш Анатолий Евгеньевич.

Об этом сообщила местная волонтер Светлана Войтович в Facebook.

По словам женщины, обстоятельства смерти военного неизвестно.

"Пришла печальная весть, ушел из жизни при не известных обстоятельствах наш собрат, защитник и просто замечательный муж Левуш Анатолий Евгеньевич, с. Береск! Вечная и светлая память! Родным и близким искренние соболезнования", - говорится в сообщении.

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11 ноября Bloomberg опубликовало статью, в которой говорилось о рисках полномасштабного нападения России на Украину. В агентстве отметили, что в кругах американских и европейских дипломатов серьезно взволнованы нынешним перемещением российских войск в сторону границы Украины.

В самой Москве это отрицают, называя осеннюю передислокацию войск "демонстрацией силы".

В начале ноября в западных СМИ начала появляться информация со ссылкой на данные спутниковых снимков об активном перемещении российских военных к границе с Украиной.

При этом, в Минобороны Украины данную информацию отрицали.

Это уже вторая вероятная волна обострения на российско-украинской границе с марта 2021 года. Однако, как пишет Bloomberg, пока концентрация войск РФ происходит преимущественно ночью, тогда как весной в Кремле открыто угрожали наступлением, оказывая политическое давление на Украину, ЕС и США.

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